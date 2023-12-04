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التعادل يحسم لقاء الكرخ والكهرباء في "نجوم العراق"

رياضة

2023-12-04 | 15:38
التعادل يحسم لقاء الكرخ والكهرباء في &quot;نجوم العراق&quot;
355 مشاهدة

حسم التعادل الايجابي، مساء اليوم الاثنين، لقاء فريقي الكرخ والكهرباء في دوري "نجوم العراق".

وسجل الفريقان هدفين لكل منهما خلال شوطي المباراة التي احتضنها ملعب الزوراء في بغداد.
 
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الكرخ الى تسع نقاط والكهرباء الى ست نقاط في ترتيب فرق الدوري.
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