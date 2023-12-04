التعادل يحسم لقاء الكرخ والكهرباء في "نجوم العراق"

حسم التعادل الايجابي، مساء اليوم الاثنين، لقاء فريقي الكرخ والكهرباء في دوري "نجوم العراق".

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وسجل الفريقان هدفين لكل منهما خلال شوطي المباراة التي احتضنها ملعب الزوراء في بغداد. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الكرخ الى تسع نقاط والكهرباء الى ست نقاط في ترتيب فرق الدوري.