ابرزها النفط وكربلاء.. 4 مواجهات في الجولة السابعة لدوري نجوم العراق اليوم

وستقام المباريات في بغداد والبصرة واربيل وواسط .وتجري عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم ثلاث مواجهات الاولى في ملعب امانة بغداد بين فريقي اصحاب الارض امانة بغداد ونادي الشرطة، وفي الثانية يلاقي نادي كربلاء على ملعب الكوت وهو ملعبه المفترض ضيفه نادي النفط، بينما يواجه فريق نفط البصرة في ملعب الفيحاء ضيفه نادي الزوراء.وتقام مباراة واحدة في ملعب فرانسو حريري عند الساعة السابعة مساءً بين فريقي اربيل وضيفه نادي نفط الوسط.وكان نادي نفط ميسان قفز أمس للمركز الأول في ترتيب الفرق بعد فوزه على مضيفه نادي القاسم، بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده للنقطة الـ 14 ، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.