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بينهم علي يوسف.. محترفون جُدد في قائمة "اسود الرافدين" الاولية لأمم آسيا

رياضة

2023-12-05 | 02:44
بينهم علي يوسف.. محترفون جُدد في قائمة &quot;اسود الرافدين&quot; الاولية لأمم آسيا
1,173 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

قرر مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، استدعاء لاعبين محترفين جدد إلى صفوف "أسود الرافدين" في القائمة الأولية لفريقه في كأس آسيا-قطر 2023.

ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة ببطولة كأس آسيا قطر 2023 إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.

واختار كاساس، بالفعل قائمة المنتخب العراقي الأولية لبطولة كأس آسيا في قطر، والتي تتألف من 50 لاعبًا محليًا ومحترفًا في الوطن العربي وإيران وأوروبا، معتمداً في قائمته على التقييم والمتابعة من قبل الكادر المساعد طوال العام الماضي، بحسب winwin.

وقرر كاساس توجيه الدعوة للمهاجم المحترف في صفوف صنعت نفط عبادان الإيراني، علي يوسف، بسبب تألقه في الآونة الأخيرة مع فريقه، كما قرر توجيه الدعوة إلى محترف هاماربي السويدي، منتظر ماجد، ليمثل العراق لأول مرة في مباراة كوريا الجنوبية الودية التي تسبق البطولة.

كما قرر كاساس وضع المحترف في صفوف سيريس السويدي، أندريه السناطي، ضمن القائمة لمنحه فرصة كاملة لعدم حصوله على فرصة جيدة في فترة التوقف الماضية، كما شهدت القائمة عودة المحترف في صفوف تراكتور الإيراني، صفاء هادي، بعد غياب طويل، فضلًا عن عودة لاعب أوتسيكتنس السويدي، آلان محي الدين، وأيضًا شهدت حضور المحترف في صفوف الخالدية البحريني، ضرغام إسماعيل، وفقا winwin.

يذكر أن المنتخب العراقي سيواجه منتخب كوريا الجنوبية وديًا في الإمارات يوم 6 يناير/ كانون الثاني المقبل.
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