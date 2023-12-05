انضم للمنتخب بعمر 14 عاماً.. من هو "محمود سرسك" رمز كرة القدم الفلسطينية؟

يوم الأربعاء، 22 يوليو/تموز 2009، كان محمود سرسك في طريقه إلى نادي "بلاطة الرياضي" بنابلس، ليوقع على عقد احترافه مع النادي. وللعبور من قطاع غزة إلى الضفة الغربية يفرض الاحتلال الحصول على تصريح أمني من قواته، ولقد حصل عليه سرسك بالفعل.لكن وهو في طريقه إلى نابلس، أوقفت قوات الاحتلال سرسك عند حاجز "إيرز العسكري" رغم حصوله على تصريح مرور من قوات الاحتلال لدخول الضفة الغربية في وقت سابق. اعتقد سرسك أن التوقيف مضايقة روتينية يتعرض لها كل أهالي القطاع، لكن بعد ساعات من التوقيف سيسمع الجملة التي ستغير مجرى حياته: "أنت قيد الاعتقال".قُبِض على سرسك وأرسل إلى السجن في اعتقال مفتوح المدة الزمنية وبلا تهم واضحة غير تلك التي اعتاد الاحتلال تلفيقها لأبناء الشعب الفلسطيني في "إرهاب منظم" على حد تعبير سرسك نفسه فيما بعد. وفي حالة محمود، كانت التهمة هي الانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي.الأسير الفلسطيني لدى الاحتلال الإسرائيلي يتعرض لصنوف من الإرهاب والترويع، تصل إلى حد الاغتيال المعنوي والنفسي، بل القتل أحياناً، حسب سرسك. فمنذ الاعتقال مباشرة، لا يصبح الأسير اسماً وآدمياً من لحم ودم، له عائلة تنتظره، ومستقبل يناديه، بل مجرد رقم، فيفرز على أساس رقمه، ويودع الزنزانة برقمه، وينادى به حتى يتحول إلى نكرة أو نسياً منسياً.ليس رقماً فحسب، بل قد يغدو الأسير "فأر تجارب" لدى سلطات الاحتلال عند نقله إلى المستشفيات الإسرائيلية للعلاج. التقارير الصحفية تشير إلى إجراء إسرائيل قرابة 5000 تجربة طبية على الأسرى الفلسطينيين دون إذنهم، من ضمنها أدوية غير معروف نتائجها وتسببت في أمراض خطيرة للأسرى. لا يسمي سرسك المستشفيات الإسرائيلية إلا بـ"المذابح"، فيقول هناك يتم التخلص من الأسرى وإنهاء حياتهم أو إجراء تجارب طبية عليهم تصيبهم بأمراض عضال.في محبسه، رفض سرسك الاستسلام للقيد فقرر خوض مغامرة يتحدى بها الاحتلال ويرسل رسالة للعالم الرياضي والإنساني.. سيضرب عن الطعام. بعد أكثر من عامين من الاعتقال، قرر سرسك خوض معركة "الأمعاء الخاوية" وأضرب عن الطعام. ذلك الإضراب جاء بعدما فقد الأمل، لكن دفعه إلى ذلك الاختيار رغبته في إرسال رسالة للعالم."الأسير في السجن لا يملك سوى جسده لكي يستخدمه في المعركة".. بهذه الكلمات فسّر سرسك لماذا قرر الدخول في إضراب عن الطعام دام لأكثر من 96 يوماً دون باقي أنواع الاعتراض أو التمرد.استفاد اللاعب الفذ من تجربة زملائه في الأسر، الذين انتزعوا حريتهم بالإضراب عن الطعام، وتأثر به. وساعده في ذلك المسار جسده الرياضي وكتلته العضلية.كانت أيام الإضراب الأولى هي الأصعب، إذ خسر من الوزن الكثير ومع الوقت سكنه الضعف والهزال حتى نقل إلى وحدة "الموت الإكلينيكي" وأدخل المستشفى بعدما باتت قضيته قضية إنسانية. حيث ناشد رئيس فيفا آنذاك، جوزيف بلاتر، الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم التدخل "العاجل" للإفراج عن اللاعبين الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل دون محاكمة. وتبع موقف منظمة العفو الدولية نداء بلاتر ببضعة أيام، فعبرت عن قلقها بشأن سرسك المضرب عن الطعام.وبعد ضغوط دولية وخوفاً من أن يموت سرسك في سجونها، أفرجت إسرائيل عنه في 10 يوليو/تموز 2012 بعد إضرابه عن الطعام لأكثر من 96 يوماً وعاد إلى قطاع غزة.