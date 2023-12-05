وست هام: مكافأة مالية لمن يضبط سارقي زوما

وقال النادي الإنجليزي في بيان إن "وست هام عرض مكافأة قدرها 25 ألف إسترليني مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة اللصوص الذين اقتحموا منزل مدافعنا زوما عشية المباراة أمام كريستال بالاس".وقامت مجموعة من اللصوص بسرقة مجوهرات وأموال بقيمة 100 ألف إسترليني، أثناء وجود زوما وأسرته في المنزل.وغاب اللاعب الفرنسي عن مباراة كريستال بالاس يوم الأحد بسبب هذا الحادث.