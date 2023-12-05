اقالة رعد حمودي من رئاسة اللجنة الأولمبية العراقية

وعقدت الجمعية العمومية اجتماعا استثنائيا ظهر اليوم، بعد "رصد مخالفات مالية ضد حمودي، وتقرر حجب الثقة عنه ب25 من أصل 28 صوتا".وذكرت مصادر صحفية أن "النائب الأول عقيل مفتن سيتولى إدارة الأولمبية العراقية بحسب النظام الداخلي".وكان خالد كبيان مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الرياضة قدم "ملفات تتعلق بخروقات مالية ضد حمودي خلال الفترة الماضية، علاوة على تراجع نتائج الاتحادات الرياضية في الفترات التي تولى فيها النجم السابق الذي مثل أسود الرافدين بمونديال المكسيك 1986".من جانبه، كشف حمودي بعد القرار أنه "سيلجأ إلى اللجنة الأولمبية الدولية لإيجاد مخرج قانوني لإعادته إلى منصبه".