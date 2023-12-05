ليفربول يتصدر.. قائمة بأفضل الهتافات الجماهيرية للنوادي الإنجليزية

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تكشف تفاصيل تخص "ضربة كركوك": تم إخطار بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ليفربول يتصدر.. قائمة بأفضل الهتافات الجماهيرية للنوادي الإنجليزية

رياضة

2023-12-05 | 08:10
ليفربول يتصدر.. قائمة بأفضل الهتافات الجماهيرية للنوادي الإنجليزية
136 مشاهدة

اختار مشجعو الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" أفضل الهتافات الجماهيرية التي أطلقت في المباريات على مدار تاريخ المسابقة الأقوى في العالم.

وتصدر نادي ليفربول قائمة أفضل الهتافات من خلال هتاف آخر غير النشيد الشهير"لن تسير وحدك أبداً"، وهو أشهر ما تغنى به جمهور "الريدز" للاعبيه.

ونشرت صحيفة "الصن" البريطانية أن الهتاف الكوميدي الذي اختاره الجمهور كأفضل نداء جماهيري في تاريخ المسابقة كان لبيتر كراوتش المهاجم فارع الطول السابق للريدز بين عامي 2005 و2008، في استفتاء شهد تصويت 2650 مشجعاً للبريميرليغ.


وأثناء تعرض كراوتش لإصابة ما التقطت كاميرات التلفزيون فيديو له وهو ممدد على السرير وقدمه الطويلة خارج الغطاء، لتهتف الجماهير له: "هو كبير، هو أحمر، قدماه تبرزان في السرير".

الأغنية تغنى بها جمهور "ألتراس" ليفربول للإشادة بالمهاجم البالغ طوله 6 أقدام و7 بوصات، والذي توج في 2006 بثنائية الكأس والدرع الخيرية مع الريدز.

احتل المركز الثاني هتاف شهير يخص جميع فرق الدوري الإنجليزي، وهو هتاف يطلقه المشجعون حين يصمت جمهور الخصم لسبب ما.

ويقول الهتاف: "لن تغنوا، لن تغنوا، بعد الآن لن تغنوا"، وهو في الأغلب يشير لتلك اللحظة التي تتبع تسجيل فريق لهدف، مما يتسبب في صمت مشجعي الخصم أو عند استقبال هدف صادم في الدقائق الأخيرة.

ثالث نداء كان يخص بوبي زامورا، المهاجم السابق لوست هام يونايتد وبرايتون، والذي يقول: "حين تدخل الكرة الشباك، فهو ليس شيرار أو كول، لكن زامورا".

وتشير المقارنة إلى آلان شيرار مهاجم منتخب إنجلترا وفريقي نيوكاسل يونايتد وبلاكبيرن روفرز السابق في التسعينيات وبداية الألفية، وأفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وآندي كول المتوج بدوري أبطال أوروبا و5 ألقاب للبريميرليغ مع مانشستر يونايتد.

وجاء في المركزين الرابع والخامس هتافان يتم استخدامهما من كل المشجعين بشكل مستمر، الأول "من أكل كل الفطائر؟"، للتهكم على لاعبين زادت أوزانهم، والثاني "أنت ستقال في الصباح" للمدربين الذين يواجهون خطر الإقالة بسبب سوء النتائج.

سادس هتاف كان بطله لاعب ليفربول السابق، الأوروغواياني لويس سواريز، والذي يقول: "لويس سواريز.. أسنانك متسللة"، في إشارة إلى اعتداء اللاعب العنيف بأسنانه على الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش لاعب تشيلسي في أبريل/ نيسان 2013 عبر عضه.

واحتل المركز السابع نداء "مهما سيكون، سنذهب إلى ويمبلي"، وهو يستخدم من قبل جمهور فريق ما للإشارة إلى الثقة في تأهله لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي يقام في الأغلب بملعب ويمبلي بلندن.

ثم جاء في المركز الثامن: "أنت تغني فقط حين تكون فائزاً"، في إشارة لاستفزاز جماهير الفريق الفائز للخصوم عند تأخرهم في النتيجة.

وحل تاسعاً نداء يخص ريو فرديناند المدافع الشهير لمانشستر يونايتد في التسعينيات وبداية الألفية والمحلل التلفزيوني الحالي، والذي يقول "اسمه ريو ويشاهد من المدرجات".

وتعود قصة هذا الهتاف الشهير إلى جماهير وست هام يونايتد التي أطلقته صوب فرديناند بسبب إيقافه في مباراة ضده فريقها لثبوت تعاطيه المنشطات.

وجاء في المركز العاشر هتاف جمهور ليفربول لمهاجمه السابق الإيرلندي روبي كين أثناء دفاعه عن ألوان الريدز: "هو سريع، هو أحمر، هو يتحدث مثل والده تيد.. روبي كين، روبي كين".
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
السعودية تنصح بتجنب السفر للعراق بسبب انتشار &quot;مرضين معديين&quot;
34.2%
04:23 | 2023-12-04
السعودية تنصح بتجنب السفر للعراق بسبب انتشار "مرضين معديين"
04:23 | 2023-12-04
بينها زيادة رواتب هذه الفئة.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
22.47%
10:22 | 2023-12-05
بينها زيادة رواتب هذه الفئة.. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
10:22 | 2023-12-05
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
13.28%
02:18 | 2023-12-05
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
02:18 | 2023-12-05
ارتفاع طفيف يطرأ على أسعار صرف الدولار في أسواق العراق
11.36%
02:20 | 2023-12-04
ارتفاع طفيف يطرأ على أسعار صرف الدولار في أسواق العراق
02:20 | 2023-12-04
طقس العراق من زاخو إلى الفاو.. عودة للأمطار وارتفاع في الحرارة
9.44%
02:11 | 2023-12-04
طقس العراق من زاخو إلى الفاو.. عودة للأمطار وارتفاع في الحرارة
02:11 | 2023-12-04
الانواء الجوية تفصّل طقس الأيام الأربعة المقبلة
9.25%
02:34 | 2023-12-05
الانواء الجوية تفصّل طقس الأيام الأربعة المقبلة
02:34 | 2023-12-05
المزيد
نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

ثلاثة اطفال يصارعون الموت ووالدهم يطالب بتفريغه من وظيفته ليرعاهم
Play
ثلاثة اطفال يصارعون الموت ووالدهم يطالب بتفريغه من وظيفته ليرعاهم
06:00 | 2023-12-05
مطالبات برفع الدعايات الانتخابية لما سببته من أضرار
Play
مطالبات برفع الدعايات الانتخابية لما سببته من أضرار
05:37 | 2023-12-05
هنري كيسنجر.. ساهم بالحرب العراقية الإيرانية واعتبر غزو بغداد "تحولا ديمقراطيا"
Play
هنري كيسنجر.. ساهم بالحرب العراقية الإيرانية واعتبر غزو بغداد "تحولا ديمقراطيا"
02:48 | 2023-12-05
معظم بنود موازنة عام 2023 لم يتم تطبيقها بالكامل
Play
معظم بنود موازنة عام 2023 لم يتم تطبيقها بالكامل
02:00 | 2023-12-05
ملف المناصب بالوكالة يحتاج الى توافق سياسي لحسمه
Play
ملف المناصب بالوكالة يحتاج الى توافق سياسي لحسمه
13:00 | 2023-12-04
مواطنون يطالبون بحل نهائي لأزمة الصرف لرأب الازمة
Play
مواطنون يطالبون بحل نهائي لأزمة الصرف لرأب الازمة
07:00 | 2023-12-04
تحديات مجتمعية وقانونية تواجه المرأة العراقية
Play
تحديات مجتمعية وقانونية تواجه المرأة العراقية
06:30 | 2023-12-04
فساد بالعقود يبتلع ملايين الدولارات .. وتساؤلات عن الية التعاقدات الغامضة
Play
فساد بالعقود يبتلع ملايين الدولارات .. وتساؤلات عن الية التعاقدات الغامضة
06:00 | 2023-12-04
تباين ردود الافعال بشأن المشاركة بالانتخابات في الديوانية
Play
تباين ردود الافعال بشأن المشاركة بالانتخابات في الديوانية
05:30 | 2023-12-04
شعارات المرشحين..امال واحلام بعيدة عن الواقع الذي يعيشه المواطنون
Play
شعارات المرشحين..امال واحلام بعيدة عن الواقع الذي يعيشه المواطنون
04:57 | 2023-12-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.