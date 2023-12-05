ليفربول يتصدر.. قائمة بأفضل الهتافات الجماهيرية للنوادي الإنجليزية

وتصدر نادي ليفربول قائمة أفضل الهتافات من خلال هتاف آخر غير النشيد الشهير"لن تسير وحدك أبداً"، وهو أشهر ما تغنى به جمهور "الريدز" للاعبيه.ونشرت صحيفة "الصن" البريطانية أن الهتاف الكوميدي الذي اختاره الجمهور كأفضل نداء جماهيري في تاريخ المسابقة كان لبيتر كراوتش المهاجم فارع الطول السابق للريدز بين عامي 2005 و2008، في استفتاء شهد تصويت 2650 مشجعاً للبريميرليغ.وأثناء تعرض كراوتش لإصابة ما التقطت كاميرات التلفزيون فيديو له وهو ممدد على السرير وقدمه الطويلة خارج الغطاء، لتهتف الجماهير له: "هو كبير، هو أحمر، قدماه تبرزان في السرير".الأغنية تغنى بها جمهور "ألتراس" ليفربول للإشادة بالمهاجم البالغ طوله 6 أقدام و7 بوصات، والذي توج في 2006 بثنائية الكأس والدرع الخيرية مع الريدز.احتل المركز الثاني هتاف شهير يخص جميع فرق الدوري الإنجليزي، وهو هتاف يطلقه المشجعون حين يصمت جمهور الخصم لسبب ما.ويقول الهتاف: "لن تغنوا، لن تغنوا، بعد الآن لن تغنوا"، وهو في الأغلب يشير لتلك اللحظة التي تتبع تسجيل فريق لهدف، مما يتسبب في صمت مشجعي الخصم أو عند استقبال هدف صادم في الدقائق الأخيرة.ثالث نداء كان يخص بوبي زامورا، المهاجم السابق لوست هام يونايتد وبرايتون، والذي يقول: "حين تدخل الكرة الشباك، فهو ليس شيرار أو كول، لكن زامورا".وتشير المقارنة إلى آلان شيرار مهاجم منتخب إنجلترا وفريقي نيوكاسل يونايتد وبلاكبيرن روفرز السابق في التسعينيات وبداية الألفية، وأفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وآندي كول المتوج بدوري أبطال أوروبا و5 ألقاب للبريميرليغ مع مانشستر يونايتد.وجاء في المركزين الرابع والخامس هتافان يتم استخدامهما من كل المشجعين بشكل مستمر، الأول "من أكل كل الفطائر؟"، للتهكم على لاعبين زادت أوزانهم، والثاني "أنت ستقال في الصباح" للمدربين الذين يواجهون خطر الإقالة بسبب سوء النتائج.سادس هتاف كان بطله لاعب ليفربول السابق، الأوروغواياني لويس سواريز، والذي يقول: "لويس سواريز.. أسنانك متسللة"، في إشارة إلى اعتداء اللاعب العنيف بأسنانه على الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش لاعب تشيلسي في أبريل/ نيسان 2013 عبر عضه.واحتل المركز السابع نداء "مهما سيكون، سنذهب إلى ويمبلي"، وهو يستخدم من قبل جمهور فريق ما للإشارة إلى الثقة في تأهله لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي يقام في الأغلب بملعب ويمبلي بلندن.ثم جاء في المركز الثامن: "أنت تغني فقط حين تكون فائزاً"، في إشارة لاستفزاز جماهير الفريق الفائز للخصوم عند تأخرهم في النتيجة.وحل تاسعاً نداء يخص ريو فرديناند المدافع الشهير لمانشستر يونايتد في التسعينيات وبداية الألفية والمحلل التلفزيوني الحالي، والذي يقول "اسمه ريو ويشاهد من المدرجات".وتعود قصة هذا الهتاف الشهير إلى جماهير وست هام يونايتد التي أطلقته صوب فرديناند بسبب إيقافه في مباراة ضده فريقها لثبوت تعاطيه المنشطات.وجاء في المركز العاشر هتاف جمهور ليفربول لمهاجمه السابق الإيرلندي روبي كين أثناء دفاعه عن ألوان الريدز: "هو سريع، هو أحمر، هو يتحدث مثل والده تيد.. روبي كين، روبي كين".