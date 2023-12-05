تيباس رئيسا لـ "لا ليجا" للمرة الرابعة تواليا

واجتمعت اللجنة الانتخابية لرابطة الدوري الإسباني اليوم ووافقت على "التصديق على ترشيح تيباس وإعلان توليه المنصب، فضلاً عن تحديد يوم الخميس الموافق 14 كانون أول الجاري للبت في أي طعون محتملة، أو تنصيب الرئيس بشكل نهائي".وأشارت "لا ليجا" إلى أنه "في حالة عدم تقديم أي طعن على اتفاقيات اللجنة الانتخابية، يمكن للأخيرة أن توافق بالإجماع على تقديم اجتماعهما إلى 12 كانون الاول بعد انتهاء المهلة المقررة لتقديم الطعون في الساعة 8:00 مساء".وقدم تيباس ترشحه بعد استقالته في 22 تشرين ثان للترشح لولاية جديدة، قبل شهر من انتهاء ولايته الأخيرة، ليطلب مرة أخرى ثقة الأندية ويتولى مسؤولية "التحديات" التي يجب على الرابطة مواجهتها في السنوات الأربع المقبلة.يذكر أن خافيير تيباس ميدرانو، 61 عامًا، من مواليد مدينة سان خوسيه "كوستاريكا"، ومهنته في الأصل محامٍ.وكان رئيسا لفريق أويسكا (1993-1998)، وممثلا لأندية مثل باداخوز وألافيس وبيتيس ومايوركا قبل أن يصبح نائبًا لرئيس لرابطة الدوري الإسباني، التي تولى رئاستها في 26 من نيسان 2013، حينما كان مرشحا وحيدا، بموافقة 32 ناديا من أصل 42 ليحل محل خوسيه لويس أستيازاران.في 11 تشرين أول 2016، أُعيد انتخابه لولاية ثانية، مرة أخرى دون معارضة، وأُعيد انتخابه مرة أخرى في 23 ديسمبر/كانون أول 2019 كمرشح وحيد أيضا.