"نجوم العراق".. أربيل يقتنص فوزاً مهماً من نفط الوسط

حقق فريق أربيل، مساء اليوم الثلاثاء، فوزاً مهماً على نظيره نفط الوسط في دوري "نجوم العراق".

وفاز أربيل بهدف نظيف سجله أمجد راضي من ضربة جزاء في الشوط الثاني من المباراة التي اقيمت في اربيل. وبهذا الفوز يرتفع رصيد أربيل الى سبع نقاط بعد ثلاث خسارات متتالية، بينما بقي رصيد نفط الوسط نقطتين.