ميسي يكشف "كواليس مثيرة" تخص برشلونة

وانضم ميسي لصفوف إنتر ميامي في الصيف الماضي، قادما من باريس سان جيرمان، بعد انتهاء عقده في حديقة الأمراء.وقبل انتقاله لصفوف الفريق الأمريكي، ارتبط اسم ميسي بالعودة إلى برشلونة، وكذلك بالانتقال لصفوف الهلال السعودي.وقال ميسي، في تصريح نقلته صحيفة "تايم" الأمريكية، عقب فوزه بجائزة أفضل رياضي لعام 2023: "خياري الأول كان العودة لبرشلونة، لكنها لم تكن ممكنة، لقد حاولت، لكن هذا لم يحدث".وأضاف: "صحيح أنني فكرت كثيرا بعد ذلك في الانتقال إلى الدوري السعودي، حيث أعرف البلد جيدا، وقد أنشأوا بطولة قوية جدا يمكن أن تصبح دوريا مهما في المستقبل القريب".وتابع: "بصفتي سفيرا للسياحة في البلد، كانت وجهة تجذبني، خاصة لأنني استمتعت بكل ما زرته فيها، وأعرف كيف تنمو كرة القدم في البلاد، وبسبب الجهود التي يبذلونها لخلق بطولة من نخبة نجوم كرة القدم"، وأتم: "كان أمامي خياران إما السعودية أو الدوري الأمريكي، وكليهما أثار اهتمامي".