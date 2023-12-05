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نجم عربي على رادار أندية "البريميرليج"

رياضة

2023-12-05 | 16:01
نجم عربي على رادار أندية &quot;البريميرليج&quot;
المصدر:
موقع كووورة
1,437 مشاهدة

أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي، لاعب ريال بيتيس، مطلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم الزلزولي لصفوف بيتيس، قادما من برشلونة، في الميركاتو الصيفي الماضي، مقابل 7.5 مليون يورو، بعد خوض الموسم الماضي مع أوساسونا على سبيل الإعارة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الزلولي لفت أنظار العديد من أندية الدوري الإنجليزي، وفي مقدمتها أستون فيلا، بقيادة المدرب أوناي إيمري، الذي يعتقد أن لاعب برشلونة السابق سيكون إضافة لفريقه (في أكثر من مركز).

ويملك برشلونة خيار إعادة شراء اللاعب مقابل 20 مليون يورو في الصيف المقبل، كما أنه في حالة بيعه، سيحصل على نسبة 50% من قيمة الصفقة.

ويرحب برشلونة برحيل الزلزولي إلى الدوري الإنجليزي، خاصة وأنه لن يكون منافسا أمامه في الليجا، بالإضافة إلى الاستفادة المادية التي ستعود عليه، في ظل المعاناة من قوانين اللعب المالي النظيف.

وسجل الزلولي تحت قيادة مانويل بيليجريني، 4 أهداف في 19 مباراة منذ بداية الموسم بمختلف المسابقات.
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