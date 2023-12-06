مولر يطلب 20 مليون يورو سنوياً للاستمرار مع بايرن ميونخ

وأعلن النادي الألماني الأسبوع الماضي تجديد عقد نوير لمدة موسم إضافي قبل انتهاء تعاقده الحالي في حزيران المقبل.وبحسب صحيفة "سبورت بيلد"، فإن المفاوضات مستمرة بين مولر والإدارة البافارية من أجل التوصل لاتفاق بشأن التجديد.لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى رغبة مولر في عدم تخفيض راتبه، بل الحصول على نفس الراتب الذي سيتقاضاه نوير بعد التجديد، والبالغ 20 مليون يورو.وينتمي مولر لأعلى فئة في سُلم الأجور بين لاعبي بايرن ميونخ، وهو ما يعني حتمية منحه راتباً مرتفعاً كما هو الحال مع الحارس الألماني.ويرغب صاحب الـ34 عاماً في الاستمرار لموسم آخر على الأقل داخل ملعب أليانز أرينا، أملاً في التواجد مع الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 بمدينة ميونخ.