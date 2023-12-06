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ميسي يتوج بجائزة مجلة تايم الأمريكية لأفضل رياضي في العالم لعام 2023

رياضة

2023-12-06 | 02:29
ميسي يتوج بجائزة مجلة تايم الأمريكية لأفضل رياضي في العالم لعام 2023
239 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

واصل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، صناعة التاريخ وتوج بجائزة مجلة تايم الأمريكية، لأفضل رياضي في العالم لعام 2023، بعد عام ناجح فاز خلاله بالكرة الذهبية الثامنة.

وتصدرت صورة ميسي بقميص فريقه إنتر ميامي الأمريكي غلاف المجلة الشهيرة، التي علقت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قائلة: "ليونيل ميسي.. أفضل رياضي في عام 2023".


وأشعل النجم السابق لباريس سان جيرمان وبرشلونة الأجواء في الولايات المتحدة، منذ انتقاله إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر، حيث ساعد الفريق على الفوز بأول ألقابه هذا الموسم، بعد أن قاده للتتويج بلقب كأس الرابطة الأمريكية، لكنه فشل في قيادته للتأهل إلى مركة "البلاي أوف" من الدوري الأمريكي.

وكان ميسي الفائز بلقب كأس العالم 2022، قد تُوج بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للمرة الثامنة في مسيرته، معززًا رقمه القياسي، حيث تفوق في التصويت على كل من النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي والبلجيكي كيفن دي بروين على الترتيب.

وأكد اللاعب الملقب بـ"البولغا" -سابقًا- أن مشاركته في كأس العالم 2026 ستكون صعبة، حيث سيكون عمره 39 عامًا في ذلك الوقت. وقال إن الوقت سيحدد ما إذا كان سيشارك في البطولة أم لا.

وخاض ميسي لحد الآن 180 مباراة بقميص منتخب راقصي التانغو، بمعدل 14938 دقيقة لعب، تمكن خلالها من تسجيل 106 أهداف، وتقديم 56 تمريرة حاسمة، كما تحصل على 8 إنذارات في مشواره الدولي، وتعرض مرتين للطرد، وفق إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

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