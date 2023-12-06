اتحاد جدة يكشف قائمته لمونديال الأندية

ويبدأ العميد مشواره في كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، الثلاثاء، على أن يلتقي الفائز، الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا في ربع النهائي.وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" مساء اليوم الأربعاء، القوائم الرسمية للأندية المشاركة في البطولة.وجاءت قائمة الاتحاد كالتالي:عبدالله المعيوف، عمر هوساوي، لويز فيليبي، سلطان الفرحان، نجولو كانتي، فابينيو، كريم بنزيما، إيجور كورونادو، جوتا، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، حسن كادش، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبدالرحمن العبود، أحمد حجازي، أحمد بامسعود، مدالله العليان، مارسيلو جروهي، صالح العمري، رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله.