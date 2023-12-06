مفاجأة.. الكشف عن محاولة الستي ضم ميسي

وقال هيوز في تصريحات أبرزتها شبكة جول "كان أول يوم لاستكمال استحواذ الشيخ منصور على النادي في 2008، وكان الأمر مفاجأة بالنسبة لي، لأنني كنت في الخارج ألعب الجولف مع بعض الموظفين".وأضاف "تلقيت اتصالا من جاري كوك الرئيس التنفيذي وقتها، ليخبرني أن الاستحواذ على النادي يحدث، وأنهم يريدون التوقيع مع لاعب بارز بمناسبة الملكية الجديدة للنادي".وتابع "كان لديهم الكثير من العروض لمعظم اللاعبين الكبار في العالم، وقدموا كل هذه العروض لمعرفة إذا كان أي شخص ما سيستجيب، لكنهم نسوا في ذلك الوقت أن المان سيتي كان ناديا في منتصف الجدول بالبريميرليج".وواصل مارك هيوز "لم يكن هناك استجابة من الكثيرين، لأن اللاعبين كانوا يفكرون من هو المان سيتي".وأردف "قدموا هذه العروض ولم يحدث أي شيء، ثم فجأة حصلوا على رد من روبينيو وريال مدريد، وكنت أعرف مدرب الملكي وقتها (بيرند شوستر)، لذا تواصلت معه هاتفيا".واستطرد "كان يوما مجنونا بوجود عرض لضم ليونيل ميسي، لكن تمكنا من إتمام صفقة روبينيو، بينما أصبحت بقية العروض مجرد ذكرى".وأتم "ربما يكون هناك جزء من الحقيقة في الشائعة التي تقول إن روبينيو أعتقد أنه سيوقع مع اليونايتد، بالتأكيد لم يعرفني اللاعب عندما وصل للسيتي، ربما كان يتوقع رؤية فيرجسون في المطار".