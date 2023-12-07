الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. هذا جدول المباريات

وغاب الحدود عن الجولة السابعة بسبب تأجيل مباراته أمام القوة الجوية، لارتباط الأخير بملاقاة أجمك الأوزبكي قاريا، إلا أنه استغل الأيام السابقة بالوحدات التدريبية المكثفة بغية الحفاظ على الجانب البدني، ورفع معدل الجاهزية لمواجهة ممثل محافظة بابل، وعينه ترنو نحو حصد النقاط الثلاث.وعلى الجانب الآخر يطمح نادي القاسم لمحو آثار الخسارة الكبيرة التي تكبدها على يد نفط ميسان، وتسببت باستقالة المدرب جاسب سلطان، من خلال تصحيح المسار في مباراة اليوم.وفي لقاء ثان يرفع الفريق الشمالي شعار التعويض، عقب خسارته الأخيرة أمام زاخو بهدف نظيف، ولذلك يأمل تلامذة المدرب ولي كريم تحقيق الفوز على الكهرباء، من أجل استعادة الثقة والمضي قدما نحو بلوغ المربع الذهبي.بدوره يبحث (البرتقالي) عن نتيجة إيجابية تكون حافزا له قبل ملاقاة أهلي حلب السوري، لحساب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وقد خرج الكهرباء متعادلا أمام الكرخ (2 – 2) في الجولة السابقة، وأصبح رصيده (6 نقاط)، علما أنه يمتلك مباراة مؤجلة مع الجوية في إطار الدور السادس لدورينا.وتستكمل غدا الجمعة منافسات الجولة الثامنة عندما تقام 4 مباريات، إذ يستضيف الشرطة نظيره زاخو، سعيا منه لتأكيد صحوته عقب تفوقه على أمانة بغداد بهدفين مقابل هدف واحد، بينما يخوض الزوراء اختبارا صعبا بمواجهة دهوك، ويلعب أيضا النفط أمام أمانة بغداد، والكرخ أمام كربلاء.في حين تختتم الجولة الثامنة بعد غد السبت بإقامة 4 لقاءات، أبرزها مباراة أربيل والجوية، بينما يلتقي الطلبة متحديه الميناء، ويحل نفط الوسط ضيفا على نفط ميسان، ويحل نفط البصرة ضيفا على النجف.