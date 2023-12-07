كلوب: استبعاد السيتي من سباق البريميرليج "أكبر مزحة في التاريخ"

وسقط السيتي أمس الأربعاء، أمام أستون فيلا بهدف دون رد، ليفشل رجال جوارديولا في الفوز خلال آخر 4 مباريات بالبريميرليج، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن آرسنال المتصدر.وقال كلوب بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس": "إذا استبعد شخص ما السيتي، فسيكون ذلك بمثابة المزحة الأكبر في تاريخ كرة القدم".وأضاف: "آرسنال يقاتل ولديه تجربة مماثلة لنا (الفوز المتأخر على لوتون مثل انتصار الريدز أمام فولهام)، لدينا شعور جيد ولكن علينا البدء في المباراة المقبلة من نتيجة (0-0)".وتابع: "أستون فيلا فريق مذهل، اليونايتد متواجد ربما لا يقدمون كرة القدم التي يريدونها أو يريدها الإعلام، ولكنهم يملكون النقاط".وأتم: "لست واثقاً من قدوم تشيلسي، لكن الدوري قوي للغاية، عليك التمتع بالحظ لتخطي اللحظات الصعبة خاصة عند المعاناة من الإصابات، وبالتالي ليس لدي معرفة بشأن من سيتوج باللقب، الأمر صعب، يمكن طرح السؤال في شهر نيسان".