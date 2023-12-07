بوجبا مهدد بالإيقاف لأربعة اعوام

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن "الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات طالبت بإيقاف بوجبا 4 أعوام".أضافت الصحيفة الإيطالية أن "القرار يتعلق بإيجابية عينة هرمون التستوستيرون للاعب للفرنسي في آب الماضي".وكان بوجبا خضع لعينة فحص عشوائية بعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي رغم جلوسه على مقاعد البدلاء.وتورط النجم الفرنسي أكثر بعد ثبوت إيجابية العينة الثانية في تشرين الثاني الماضي.وتعرض بول بوجبا (30 عاما) لعقوبة الإيقاف منذ 11 أيلول الماضي بسبب هذه الأزمة، وطالبت الوكالة الدولية بتوقيع أقصى عقوبة عليه.وكانت تقارير صحفية كشفت محاولات بوجبا للتوصل لاتفاق مع السلطات الإيطالية على تخفيض العقوبة إلى عامين، لكن المفاوضات لم تنجح.وحال تنفيذ عقوبة الإيقاف لن يعود بوجبا إلى الملاعب قبل عام 2027 حيث سيكون عمره حينها 34 عاما.