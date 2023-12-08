بينهم كاسيميرو.. مانشستر يونايتد يفتح الباب أمام رحيل 3 نجوم

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المان يونايتد بات مستعدا للاستماع لكافة العروض المقدمة لـ3 لاعبين دفعة واحدة، للتخلي عنهم في الميركاتو الشتوي المقبل.وأشارت إلى أن الجناح الإنجليزي جادون سانشو أول الأسماء المتوقع رحيلها، حيث يأمل النادي في وصول عروض مناسبة له، للتخلي عنه في أقرب فرصة بعد خروجه من حسابات المدرب الهولندي إيريك تين هاج.كما أبدى مانشستر يونايتد استعداده أيضاً لبيع المدافع الفرنسي رافاييل فاران، الذي أبعده تين هاج عن التشكيل الأساسي لصالح هاري ماجواير، فيكتور لينديلوف وجوني إيفانز.ودخل البرازيلي كاسيميرو ضمن القائمة، رغم ابتعاده مؤخراً عن الملاعب بسبب إصابة تعرض لها قبل بضعة أسابيع، لكن مانشستر يونايتد بات مستعداً لبيعه بعد عام ونصف فقط على انضمامه للفريق.