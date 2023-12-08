مجموعة سهلة للأرجنتين وصعبة للبرازيل.. نتائج قرعة كوبا أمريكا 2024

السومرية نيوز – رياضة



أقيمت قرعة كوبا أمريكا 2024، صباح اليوم الجمعة، في مدينة ميامي الأمريكية، والتي أسفرت عن مواجهات ساخنة في دور المجموعات.



وجاء منتخب البرازيل في المجموعة الأصعب بين الأربع مجموعات، رفقة كولومبيا وباراغواي، فيما جاء منتخب الأرجنتين بطل العالم وحامل اللقب، في مجموعة أسهل نسبيًّا بجانب تشيلي وبيرو.



وضمت المجموعة الثانية، وهي الأكثر سهولة، كلًّا من المكسيك والإكوادور وفنزويلا وجامايكا، وجاء المنتخب المستضيف الولايات المتحدة في المجموعة الثالثة، إلى جانب أوروغواي وبنما وبوليفيا.



ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في الفترة من 20 يونيو/ حزيران وحتى 14 يوليو/ تموز من العام المقبل، على أن تنتهي مباريات دور المجموعات في 2 يوليو. وسيتأهل إلى دور ربع النهائي المركز الأول والثاني.



وستجمع النسخة الـ48 من كوبا أمريكا للمرة الثانية في تاريخها 16 منتخبًا، كما حدث في 2016 عندما أقيمت البطولة في الولايات المتحدة أيضًا، في نسخة احتفلت بمرور مئة عام على انطلاق أقدم منافسة للمنتخبات في العالم، حيث سيشارك عشرة منتخبات من اتحاد (كونميبول)، وستة مدعوة من اتحاد (كونكاكاف) كجزء من اتفاق بين الاتحادين.



وحسب نتائج قرعة كوبا أمريكا 2024، فستقام المباراة الافتتاحية في 20 يونيو القادم بمدينة أتلانتا الأمريكية، بين حاملة اللقب الأرجنتين والمنتخب الفائز من مواجهة ترينيداد وتوباغو وكندا في تصفيات الكونكاكاف.



ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية في ملعب "مرسيدس بنز" في أتلانتا، الذي يتسع لـ71 ألف شخص. وبعد المباراة الافتتاحية ستواجه الأرجنتين -بطلة العالم- تشيلي في 25 يونيو، ثم بيرو في الـ29 من الشهر ذاته.