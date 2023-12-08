اليوم.. يوفنتوس يلاقي نابولي في قمة كروية إيطالية

ويتواجد يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان المتصدر، ويمكن للبيانكونيري انتزاع صدارة جدول الترتيب، بشكل مؤقت، في حال فوزه على نابولي، حامل اللقب، والذي يتواجد في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.وتمكن اليوفي من الفوز بلقاءات قوية أمام خصوم بحجم ميلان ولاتسيو، وتعادل مع الإنتر، وسيكون نابولي هو الاختبار الثاني الحقيقي ليوفنتوس بعد مواجهة النيراتزوري، نظراً لكونه حامل اللقب وصاحب خط هجوم مميز.ورغم أن نابولي يمر بفترة سيئة بالدوري الإيطالي، حيث عانى من 4 هزائم في أول 14 جولة، وفقد 18 نقطة من أصل 42 نقطة ممكنة، إلا أن الفريق يعد عقبة كبيرة للسيدة العجوز.وخلال الموسمين الماضيين، لم يتمكن يوفنتوس من الفوز على نابولي، حيث تعرض لـ3 هزائم وتعادل وحيد.