قد يدخل قائمة العراق لكأس آسيا.. من هو "رومان دولاتشي" المحترف في أوروبا؟

ويستعد كاساس لتسليم قائمة المنتخب العراقي في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري تمهيدًا لتقليص القائمة الرسمية لـ"أسود الرافدين" في كأس آسيا قطر 2023.ومدرب المنتخب العراقي يفكر في استدعاء المدافع المحترف في صفوف شالكه الألماني رومان دولاتشي، لتعزيز الخط الخلفي في كأس آسيا، خاصة أن خط دفاع "أسود الرافدين" يشكل صداعًا في رأس كاساس لعدم الاستقرار على أسماء محددة، بحسب winwin.ولدى اللاعب خصائص تروق كاساس كثيرًا مثل طول القامة والبنية الجسمانية، حيث يرغب المدرب الإسباني في تهيئة المدافع للمستقبل ليقود دفاع العراق في السنوات المقبلة، كما ان من الممكن أن يدخل قائمة العراق الأولية لكأس آسيا.وكاساس قد فاضل بين دولاتشي ومدافع منتخب شباب مالمو يوسف الإمام، لكن المدرب الإسباني استقر على دولاتشي لأنه كان معجبًا به منذ استدعائه إلى منتخب العراق للشباب في كأس العالم 2023 التي أُقيمت في الأرجنتين، وفقا winwin.يُذكر أن دولاتشي يبلغ من العمر 18 عامًا ويلعب في مركز قلب الدفاع لفريق شالكه في الدوري الألماني لفئة الشباب، وسبق له أن شارك في 6 مباريات مع منتخب العراق للشباب من بينها 3 مباريات في كأس العالم.