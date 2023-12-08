"غير سعيد".. كشف خبايا حوار سكالوني مع ميسي بشأن مستقبله

وكان سكالوني قد لـمّح -بعد فوز الأرجنتين (0-1) أمام "السامبا"، شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضمن تصفيات مونديال 2026- إلى إمكانية تخليه عن منصبه مدربًا لمنتخب "الألبيسلستي"، قبل نهاية عقده عام 2026.وقال سكالوني بشأن حديثه إلى ميسي، حول مستقبله في تصريحات نقلتها قناة "TYC SPORTS" الأرجنتينية: "لقد تحدثت إلى ميسي في غرف تغيير ملابس ملعب ماراكانا خلال مواجهة البرازيل، ووافقت على الحديث إليه مرة أخرى، إنه قائد المنتخب ولدي علاقة جيدة معه".وتجدر الإشارة إلى أن قناة "TYC SPORTS" أشارت إلى أن ميسي غير سعيد بموقف المدرب سكالوني، الذي لوح بإمكانية التنحي عن منصبه من على رأس الجهاز الفني لـ"الألبيسلستي"، بعدما قاده العام الماضي للتتويج بكأس العالم قطر 2022.وفي التصريحات التي نقلتها القناة، زاد سكالوني من حدة الغموض بشأنه مستقبله مع المنتخب الأرجنتيني، حيث قال: "أفكر في اللحظة التي أعيشها، من المهم إيقاف الأمور والتحدث، لا يوجد شيء غريب".وأضاف: "اللاعبون في حالة جيدة جدًا، والمنتخب في حالة جيدة جدًا، وهم بحاجة إلى مدرب يؤدي بشكل جيد ويمتلك الطاقة الكافية، لقد قلت ذلك وأكرره، اللاعبون بحاجة إلى مدرب في مستواهم، الآن هو الوقت المناسب للتفكير، ومازلت أفكر بنفس الطريقة".