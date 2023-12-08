الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق.. 4 مباريات اليوم

وأولى المباريات ستجمع فريقي الكرخ وكربلاء على ملعب الكوت الأولمبي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بقيادة الحكم زيد ثامر محمد، فيما يحتضن ملعب بغداد بنفس التوقيت مباراة أصحاب الأرض أمانة بغداد مع فريق النفط بقيادة الحكم أحمد كاظم.أما ملعب النجف الأولمبي سيحتضن لقاء فريق الشرطة مع فريق زاخو في الساعة السابعة من مساء اليوم بقيادة الحكم مهند قاسم ساري، بينما يواجه فريق الزوراء في الساعة التاسعة والنصف مساء على ملعبه فريق دهوك بقيادة الحكم يوسف سعيد.