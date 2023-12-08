الفيفا يكشف موعد ومكان حفل "ذا بيست" لعام 2023

وكان حفل النسخة الماضية أقيم في فبراير/ شباط، بسبب انتهاء منافسات كأس العالم في قطر يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.متى يقام حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2023؟وبحسب بيان رسمي من الفيفا، فإن الحفل سيقام الشهر المقبل، وتحديدا يوم 15 يناير/ كانون الأول 2024.جدير بالذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو من توج بآخر نسخة من جائزة الأفضل بعد قيادته الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022.أين يقام حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2023؟وفيما يخص مكان الحفل، فسيكون في العاصمة البريطانية، لندن، بحسب بيان الفيفا.وستكون هذه المرة الثالثة التي يقام فيها حفل جوائز الفيفا في العاصمة البريطانية، لندن بعد عامي 2017 و2018.ما هي جوائز الأفضل "ذا بيست" 2023؟جائزة أفضل لاعب في العالمجائزة أفضل لاعبة في العالمجائزة أفضل مدرب للرجال في العالمجائزة أفضل مدربة للسيدات في العالمجائزة أفضل حارس مرمى للرجال من الفيفاجائزة أفضل حارسة مرمى للسيدات من الفيفاجائزة بوشكاش (تُمنح لأفضل هدف في العام)جائزة الفيفا للمشجعينجائزة الفيفا للعب النظيفالتشكيل المثالي للسيداتالتشكيل المثالي للرجالما هي معايير اختيار الفائزين بجوائز الأفضل "ذا بيست"؟بالنسبة لجوائز الرجال – أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل حارس مرمى – كانت فترة التصفيات بين 19 ديسمبر 2022 و20 أغسطس/ آب 2023.أما بالنسبة لجوائز السيدات – أفضل لاعبة وأفضل مدرب للسيدات وأفضل حارسة مرمى – فكانت فترة التصفيات من 1 أغسطس 2022 إلى 20 أغسطس 2023، وهو تاريخ نهائي كأس العالم للسيدات FIFA.وسيتم تقديم جائزة بوشكاش إلى صاحب أفضل هدف في فترة التصفيات ذات الصلة بين 19 ديسمبر 2022 و20 أغسطس 2023.يذكر أنه سيتم اختيار الفائزين بجوائز "ذا بيست" من خلال 4 طرق للتصويت بنسبة 25% لكل واحدة، على أن يتم اختيار كل جهة من الأربعة للثلاثي الأفضل من وجهة نظره.ويحصل صاحب المركز الأول في كل ترشيح على 5 نقاط، بينما يحصل الوصيف على 3 نقاط، والثالث على نقطة يتيمة.ويتم الاختيار عن طريق التصويت الجماهيري، فضلا عن اختيارات قائدي ومدربي المنتخبات، بالإضافة إلى تصويت مجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم