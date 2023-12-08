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برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع هاري كين
رياضة
2023-12-08 | 10:06
2,319 مشاهدة
حسم نادي برشلونة الإسباني موقفه من رغبة الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت أن هاري كين أوصى بايرن ميونخ بجلب الفرنسي كليمينت لينغليت مدافع أستون فيلا الإنجليزي إلى الفريق البافاري، في ظل رغبة النادي الألماني في تدعيم الدفاع.
وذكرت الصحيفة أن كين يقدر احترافية زميله السابق بعدما لعب معه في صفوف توتنهام، كما حاول السبيرز التعاقد معه الموسم الماضي بعقد دائم، لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع برشلونة.
ويلعب لينغليت على سبيل الإعارة مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه لا يتمتع بأفضل فتراته مع "الفيلانز"، إذ لم يلعب أي دقيقة في البريميرليغ، لكنه شارك أساسيا في دوري المؤتمر الأوروبي ولعب الخمس مباريات بشكل كامل.
وفي ظل اهتمام بايرن ميونخ بخدمات المدافع الفرنسي، ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة منفتح على بيع صاحب الـ28 عاما، ويحاول الاستفادة من الصفقة بأكبر قدر ممكن من المال، في ظل ارتفاع راتبه أيضا.
وأضافت الصحيفة الكتالونية أن برشلونة لا يرغب في بيع لينغليت بأقل من 15 مليون يورو، لكنه سيكون على استعداد للحصول على 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى المتغيرات من بايرن ميونخ.
وبحسب ما ورد، فإن أستون فيلا يرحب برحيل لينغليت، لكن برشلونة لن يوافق على الصفقة إلا إذا كانت انتقالًا دائمًا، وليس على سبيل الإعارة.
يذكر أن هاري كين انتقل إلى بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من توتنهام، ويتصدر صاحب الـ30 عاما ترتيب هدافي الدوري الألماني هذا الموسم حتى الآن برصيد 18 هدفا.
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