بالصورة.. افتتاح ملعب الحي الاولمبي بمشاركة محافظ واسط

وقال المياحي في بيان، "فرحة كبيرة ، وانجاز كبير آخر لأهلنا وشبابنا في قضاء الحي بإفتتاح ملعب الحي الأولمبي احد مشاريع تنمية الاقاليم، بمشاركة وحضور مشرف من قبل مستشار رئيس مجلس الوزراء أياد بنيان، وعدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم".وأضاف، "هذا الحلم البسيط الذي بقي لسنوات طويلة عالق بمخيلة الجماهير الرياضية وشباب الحي ، اليوم أصبح واقع مُضيء على أرض الواقع".وتابع، "تشييد هذا الملعب انجز بزمن قياسي غير مسبوق ، وبأيادي عراقية خالصة ، وبمواصفات دولية ، والآن هو مؤهل لإستضافة اي نشاط رياضي أو بطولة محلية أو وطنية".وأكمل المياحي: "مبارك لشبابنا هذا المنجز والصرح الرياضي الذي يخدم عموم أبناء المحافظة ، وقطاع الرياضة بشكل عام ، ويُضاف الى سلسلة الملاعب الجديدة التي شُيدت بالعراق".