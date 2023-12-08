الأولمبية الدولية تسمح للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس بشرط!

وقالت اللجنة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن "المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية قرر أن يتم إعلان الرياضيين الفرديين المحايدين (AINS) الذين تأهلوا بموجب أنظمة التأهيل الحالية للاتحادات الدولية مؤهلين للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس".وأوضح البيان أن "الرياضيين الروس والبيلاروس يمكنهم المشاركة في الألعاب ولكن بصفة محايدين (وطنياً)".وستقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 تموز إلى 11 اب 2024.وفي وقت سابق طلبت الاتحادات الرياضية الدولية من اللجنة الأولمبية الدولية قبول مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس تحت علم محايد "بأسرع وقت" في الألعاب الأولمبية التي تحتضنها باريس صيف 2024.