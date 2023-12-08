بونو يفرط في سلسلة ذهبية مع الهلال

وقاد بونو فريق الهلال للفوز بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعوي للمحترفين.وارتكب الحارس المغربي هفوة خلال مجريات الشوط الأول، عندما تقدم داخل منطقة الجزاء، ليستغل لاعب الطائي طارق محمد، تقدم بونو بكرة ساقطة استقرت في شباك الهلال.وهذا الهدف هو الأول في شباك بونو، منذ 8 مباريات لعبها في مختلف المسابقات.وإجمالا خاض الحارس المغربي 18 مباراة بقميص الزعيم، فنجح في الحفاظ على شباكه في 14 منها، وتلقت شباكه 7 أهداف فقط.سجل أهداف الزعيم، سالم الدوسري وألكسندر ميتروفيتش في الدقائق 20 و30 على التوالي، فيما قلص طارق حامد النتيجة للطائي في الدقيقة (45+5).وعزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ب44 نقطة، فيما يحتل الطائي المركز ال12 ب17 نقطة.