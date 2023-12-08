Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بورنموث يصعق مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الزوراء يهزم دهوك بدوري نجوم العراق

رياضة

2023-12-08 | 15:39
الزوراء يهزم دهوك بدوري نجوم العراق
1,186 مشاهدة

تمكن نادي الزوراء، اليوم الجمعة، من هزيمة دهوك بثلاثية نظيفة ضمن مباريات دوري نجوم العراق.

وشهد ملعب الزوراء مباراة الفريقين التي انتهت بثلاثة اهداف للنوارس من دون رد لدهوك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف واحد دون مقابل لدهوك جاء الهدف في الدقيقة 13 عبر اللاعب حسن عبد الكريم وشهد الشوط اضاعة ركلة جزاء اخفق في تنفيذها حسام كاظم في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه الثاني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء نفذها المحترف كولينز، وفي الدقيقة 78 سجل الزوراء هدفه الثالث عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
توجيهات من السوداني بشأن قصف السفارة الامريكية في بغداد
25.92%
04:32 | 2023-12-08
توجيهات من السوداني بشأن قصف السفارة الامريكية في بغداد
04:32 | 2023-12-08
المرور تحدد موعد تبديل اللوحات المرورية الجديدة
19.16%
06:51 | 2023-12-09
المرور تحدد موعد تبديل اللوحات المرورية الجديدة
06:51 | 2023-12-09
قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم.. سجلت ارتفاعاً
15.77%
02:20 | 2023-12-09
قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم.. سجلت ارتفاعاً
02:20 | 2023-12-09
&quot;لا عطلة حتى نهاية العام&quot;.. وزيرة المالية تصدر توجيهاً لموظفي دائرة الموازنة
14.19%
04:34 | 2023-12-08
"لا عطلة حتى نهاية العام".. وزيرة المالية تصدر توجيهاً لموظفي دائرة الموازنة
04:34 | 2023-12-08
السوداني يتلقى اتصالاً من وزير الدفاع الأمريكي.. هذا ما جاء فيه
13.03%
02:34 | 2023-12-09
السوداني يتلقى اتصالاً من وزير الدفاع الأمريكي.. هذا ما جاء فيه
02:34 | 2023-12-09
قد يدخل قائمة العراق لكأس آسيا.. من هو &quot;رومان دولاتشي&quot; المحترف في أوروبا؟
11.92%
04:22 | 2023-12-08
قد يدخل قائمة العراق لكأس آسيا.. من هو "رومان دولاتشي" المحترف في أوروبا؟
04:22 | 2023-12-08
المزيد
نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

العيساوي: مشروع تقدم شواخصه واضحة على أرض الواقع
Play
العيساوي: مشروع تقدم شواخصه واضحة على أرض الواقع
10:12 | 2023-12-09
بطء اعمال وزارة الاعمار وارتفاع اعداد السيارات يخنق العاصمة
Play
بطء اعمال وزارة الاعمار وارتفاع اعداد السيارات يخنق العاصمة
07:48 | 2023-12-09
إطلاق رشقة صاروخية من الموصل تجاه الأراضي السورية (فيديو)
Play
إطلاق رشقة صاروخية من الموصل تجاه الأراضي السورية (فيديو)
12:33 | 2023-12-08
شخص من البصرة يفقد والدته بـ"خطأ طبي" ويناشد بحرقه (فيديو)
Play
شخص من البصرة يفقد والدته بـ"خطأ طبي" ويناشد بحرقه (فيديو)
08:34 | 2023-12-08
الثاني من نوعه خلال اليوم.. هجوم مسلح ينهي حياة رجل بالبصرة (فيديو)
Play
الثاني من نوعه خلال اليوم.. هجوم مسلح ينهي حياة رجل بالبصرة (فيديو)
08:14 | 2023-12-08
بالفيديو: مليارات تصرف على الدعايات الانتخابية
Play
بالفيديو: مليارات تصرف على الدعايات الانتخابية
03:08 | 2023-12-08
مرشحو مجالس المحافظات يتنافسون على مئتين وخمسة وسبعين مقعداً
Play
مرشحو مجالس المحافظات يتنافسون على مئتين وخمسة وسبعين مقعداً
01:00 | 2023-12-08
هيئة النزاهة تدخل معركة الفساد الكبرى
Play
هيئة النزاهة تدخل معركة الفساد الكبرى
13:00 | 2023-12-07
الحلبوسي: يدعو أهالي نينوى للمشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية (فيديو)
Play
الحلبوسي: يدعو أهالي نينوى للمشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية (فيديو)
09:55 | 2023-12-07
الكثير من الأطفال يطاردهم شبح الموت بسبب مرض التمثيل الغذائي
Play
الكثير من الأطفال يطاردهم شبح الموت بسبب مرض التمثيل الغذائي
07:00 | 2023-12-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.