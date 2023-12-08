الزوراء يهزم دهوك بدوري نجوم العراق

وشهد ملعب الزوراء مباراة الفريقين التي انتهت بثلاثة اهداف للنوارس من دون رد لدهوك.وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف واحد دون مقابل لدهوك جاء الهدف في الدقيقة 13 عبر اللاعب حسن عبد الكريم وشهد الشوط اضاعة ركلة جزاء اخفق في تنفيذها حسام كاظم في الدقيقة 26.وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه الثاني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء نفذها المحترف كولينز، وفي الدقيقة 78 سجل الزوراء هدفه الثالث عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم.