بعد 3 سنوات.. الكشف عن مفاجأة في صفقة انتقال بيدري لبرشلونة

وكان النادي الكتالوني قد اتفق على ضم بيدري في سبتمبر/أيلول 2019 بداية من صيف 2020، حيث أفادت تقارير صحفية، بأن الصفقة كلفته 5 ملايين يورو.لكن رئيس لاس بالماس، أقر بتجاوز قيمة الصفقة 20 مليون يورو، وذلك في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية.وقال راميريز: "الصفقة تجاوزت 20 مليون يورو، ولا يمكنني البوح بالتفاصيل، لأني لا أتذكرها بالضبط، لكننا تخطينا هذا الرقم".وأكمل: "أظن أن برشلونة دفع في البداية 5 ملايين، عندما تعاقد معه، وهناك دفعات أخرى وصلتنا بناء على بنود تتعلق بالحوافز الإضافية، لذا تراوحت قيمة الصفقة ما بين 20 و25 مليون يورو".واستطاع صاحب ال21 عاما تثبيت أقدامه بسرعة بالغة في تشكيل البارسا، ليصبح ركيزة أساسية على مدار السنوات الماضية.