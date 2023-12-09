اليوم.. 4 مباريات في ختام الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق

وأولى اللقاءات سيجمع فريق نفط ميسان مع نفط الوسط والذي سيقام في الساعة الثانية والنصف ظهراً على ملعب ميسان الأولمبي بقيادة الحكم أحمد قاسم فاضل.أما فريق النجف سيضيف على ملعب النجف الأولمبي مباراته مع القادم من الجنوب فريق نفط البصرة في الساعة الخامسة عصراً بقيادة الحكم علاء سلام.فيما يحتضن ملعب فرانسوا حريري أبرز مباريات هذه الجولة والذي يجمع أصحاب الأرض فريق أربيل مع فريق القوة الجوية في الساعة السابعة من مساء اليوم بقيادة الحكم محمد سلمان.وختام مباريات الجولة سيكون بلقاء فريق الطلبة مع الميناء والذي سيقام في الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب الزوراء بقيادة الحكم عصام فاضل.