وتقدم كريستال بالاس بهدف سجله جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ولكن الفريق تلقى ضربة موجعة بعد طرد جوردان أيو في الدقيقة 75.وفي الدقيقة التالية تمكن ليفربول من تسجيل هدف التعادل عندما سدد المصري محمد صلاح كرة قوية اصطدمت بأحد مدافعي كريستال بالاس وعانقت الشباك.وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل هارفي إليوت الهدف الثاني لفريق ليفربول عندما مرر صلاح الكرة إلى إليوت ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.ورفع ليفربول رصيده إلى 37 ليعتلي الصدارة، بفارق نقطة أمام ارسنال الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على أستون فيلا في لاحق من اليوم.وسجل صلاح هدفه رقم 200 في جميع المسابقات مع فريقه ليفربول ورقم 150 بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مسيرته مع الريدز بعدما سجل هدف التعادل لفريقه ليفربول في شباك كريستال بالاس بالدقيقة 75 من عمر المباراة ضمن منافسات الجولة الـ16 من البريميرليغ.