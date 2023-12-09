خطوة مفاجئة للبايرن بشأن خطف صخرة دفاع برشلونة

ويستهدف بايرن ميونخ تدعيم دفاعه من نظيره برشلونة بضم رونالد أراوخو الذي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى يونيو/حزيران 2026، مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو.وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الألمانية أن هناك مكالمة هاتفية جمعت بين الألماني توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، والمدير الرياضي كريستوف فرويند مع رونالد أراوخو يوم الجمعة.وأضافت "سكاي" أن قادة بايرن أخبروا أراوخو بأنهم يريدونه بشكل عاجل، ويفضل أن يكون في الميركاتو الشتوي أو الصيفي.وشددت على أن أراوخو هو الهدف الرئيسي لبايرن، وأن النادي مستعد لدفع أموال ضخمة من أجل إبرام الصفقة مهما كان الثمن.وأتمت "سكاي" تقريرها بأن المهمة ستكون صعبة بالنسبة لبايرن، لكن الأمر متروك للاعب الأوروغواياني.وجاء الرد سريعا من جانب أراوخو على اتصال توماس توخيل، حيث ذكرت التقارير أن صاحب الـ24 عاما مركز تماما على برشلونة، وأنه سعيد في النادي.وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو: "موقف رونالد أراخو لم يتغير، التركيز على برشلونة حيث سيقدم إليه البارسا عرضا لتجديد عقده قريبا، وهو إحدى أولويات النادي".وأضاف: "الرسالة واضحة من البيئة المحيطة باللاعب، حيث إن أراوخو سعيد جدا في برشلونة، على الرغم من اهتمام بايرن القوي وضغط توخيل".أراوخو انضم إلى برشلونة من صفوف بوسطن ريفر الأوروغواياني مقابل 4.7 مليون يورو في 2018، وتطور منذ ذلك الحين ليصبح أحد اللاعبين البارزين في خط دفاع البارسا.ويعد أراوخو القائد الثالث في برشلونة خلف سيرجي روبرتو ومارك أندريه تير شتيجن، وخاض 13 مباراة رسمية حتى الآن هذا الموسم وسجل هدفا واحدا.ويرغب برشلونة في تمديد عقد أراوخو إلى ما بعد عام 2026.