الجوية يقسو على أربيل برباعية في "نجوم العراق"

حقق فريق القوة الجوية، مساء السبت، فوزاً كبيراً على نظيره أربيل في دوري نجوم العراق.

وسجل الصقور أربعة اهداف مقابل هدف للقلعة الصفراء برغم النقص العددي بعد طرد احد لاعبيه في الشوط الاول من المباراة التي احتضنها ملعب فرانسو حريري في أربيل.

وبهذا الفوز يعتلي القوة الجوية ترتيب فرق الدوري برصيد 16 نقطة بفارق الاهداف عن الشرطة، بينما تجمد رصيد أربيل عند 7 نقاط في المركز 16.