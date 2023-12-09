"نجوم العراق".. السفانة توقف انتصارات الأنيق بفوز ثمين

تمكن فريق الميناء، مساء السبت، من هزيمة نظيره الطلبة بهدف نظيف في دوري "نجوم العراق".

وسجل السفانة هدف الفوز في الشوط الأول من المباراة التي اقيمت على ملعب الزوراء في بغداد.

وبهذه النتيجة يقفز الميناء الى المركز 11 برصيد 10 نقاط، بينما بقي الطلبة في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.