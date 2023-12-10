مواجهات نارية.. برشلونة يصارع جيرونا ومانشستر سيتي يلاعب لوتون اليوم

ويأمل برشلونة في تحقيق الفوز أمام مضيفه من أجل إعادة تصحيح المسار والعودة مرة أخرى للمنافسة على قمة الترتيب بعد النتائج المتذبذبة في الليجا مؤخرًا.فيما سيعمل جيرونا على تحقيق أفضل نتيجة إيجابية أمام النادي الكتالوني من أجل مواصلة مغامرته في الليجا هذا الموسم من خلال الاستمرار في المنافسة على صدارة الترتيب.*مواعيد مباريات الدوري الإسبانيأتلتيكو مدريد ضد ألميريا-الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3غرناطة ضد أتلتيك بيلباو- الساعة 6:15 مساءقادش ضد أوساسونا- الساعة 8:30 مساءبرشلونة ضد جيرونا - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1*مواعيد مباريات الدوري الإنجليزيإيفرتون ضد تشيلسي - الساعة 5 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1فولهام ضد وست هام- الساعة 5 عصرًالوتون ضد مانشستر سيتي - الساعة 5 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2توتنهام ضد نيوكاسل-الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1*مواعيد مباريات الدوري الإيطاليروما ضد فيورنتينا- الساعة 10:45 مساء*مواعيد مباريات الدوري الألمانيشتوتجارت ضد باير ليفركوزن – الساعة 5:30 مساءكولن ضد ماينز – الساعة 7:30 مساء