هالاند يغيب عن مواجهة لوتون تاون في "البريميرليج"

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإنه "تم استبعاد هالاند من قائمة مانشستر سيتي لمباراة اليوم، دون الكشف عن السبب حتى الآن".وكان هالاند قد "بدأ كل مباريات المان سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم".ويسعى مانشستر سيتي في مباراة اليوم، لإنهاء سلسلة سلبية وصلت إلى 4 مباريات متتالية دون فوز في البريميرليج.وسجل هالاند 14 هدفا في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي، لكنه فشل في هز الشباك في آخر مباراتين للسيتي ضد توتنهام وأستون فيلا.وأشارت الصحيفة إلى أن "جوليان ألفاريز، هو من سيقود هجوم مانشستر سيتي في ظل غياب هالاند".