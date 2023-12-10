السيتي يقلب الطاولة على لوتون ويستعيد توازنه في البريميرليج

قلب مانشستر سيتي تأخره بهدف إلى الانتصار (2-1) على حساب مضيفه لوتون تاون، اليوم الأحد، على ملعب كينلورث رود، ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ورفع مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند 9 نقاط في المركز 18.

وسجل هدف لوتون تاون الوحيد أليجاه أديبايو (45)، بينما أحرز ثنائية السيتي برناردو سيلفا (62) وجاك جريليش (65) ليعود إلى طريق الانتصارات بعد غياب 4 جولات.ورفع مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند 9 نقاط في المركز 18.