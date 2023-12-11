إبراهيموفيتش يعود لميلان رسميا

وقالت ريد بيرد، في بيان رسمي: "سيعمل زلاتان إبراهيموفيتش ككبير المستشارين للشركة ولإدارة ميلان في المجال الرياضي وسيكون على اتصال وثيق بالمالك جيري كاردينالي".يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش أعلن اعتزاله لكرة القدم في الصيف الماضي.وقال إبراهيموفيتش، عقب العودة: "حبي للنادي قوي دائما. لقد كنت أحلم بالعودة مرة أخرى. سأساعد ميلان وريد بيرد في مجالات مختلفة".ويعد إبرا أحد أشهر لاعبي كرة القدم في القرن ال21، حيث فاز ب 34 لقبا في مالمو وأياكس ويوفنتوس وإنتر وبرشلونة وإيه سي ميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ولوس أنجلوس جالاكسي.وعلى مدار مسيرته الاحترافية، سجل إبرا أكثر من 570 هدفا، بما في ذلك أكثر من 500 هدف مع الأندية.