رقم سلبي تاريخي يلاحق ليفاندوفسكي.. السبب برشلونة

ويحل برشلونة الإسباني ضيفا على رويال أنتويرب البلجيكي يوم الأربعاء المقبل في ملعب "بوسويل" ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وكان البارسا ضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إذ يتصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، فيما يتذيل رويال أنتويرب الترتيب بلا أي نقطة بعد خسارته في الخمس مباريات الماضية للبطولة.وأعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق لمواجهة رويال أنتويرب، والتي شهدت استبعاد روبرت ليفاندوفسكي من أجل إراحته، بجانب الثلاثي رونالد أراوخو وفرينكي دي يونغ وإلكاي غوندوغان.وبعد استبعاده من مواجهة أنتويرب، يكون ليفاندوفسكي قد أنهى دور المجموعات بهدف واحد فقط، سجله في شباك الفريق البلجيكي في الجولة الأولى دور المجموعات، بالمباراة التي فاز فيها برشلونة بخماسية نظيفة في ملعب "مونتجويك".وأصبح ذلك الرقم الأسوأ في مسيرة صاحب الـ35 عاما، بالتساوي مع موسم 2011-2012، حين سجل هدفا واحدا أيضا مع ناديه الأسبق بروسيا دورتموند الألماني بعد خوض 6 مباريات في مرحلة المجموعات، قبل أن يودع الفريق البطولة.ويحتل ليفاندوفسكي المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا برصيد 92 هدفا، خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الرقم القياسي برصيد 140 هدفا، والأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب المركز الثاني برصيد 129 هدفا.يذكر أن ليفاندوفسكي لا يقدم أفضل مستوياته مع برشلونة خلال الموسم الجاري 2023-2024، وبجانب هدفه في دوري أبطال أوروبا، سجل المهاجم البولندي 8 أهداف في 14 مباراة لعبها بالدوري الإسباني.