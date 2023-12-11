ليفربول يحتفي بصلاح بعد الإنجاز التاريخي (صورة)

وتمكن صلاح من تسجيل الهدف رقم 200 مع فريقه ليفربول في جميع المسابقات بعد إحرازه لهدف في المباراة التي تغلب فيها "الريدز" على مضيفه كريستال بالاس (2-1) السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وأصبح صلاح أول لاعب إفريقي يسجل 150 هدفا في الدوري الإنجليزي وأول لاعب غير بريطاني، يصل عدد أهدافه مع ليفربول إلى 200 هدف في كافة المسابقات.وتفاعل حساب ليفربول على منصة "إكس" مع إنجاز صلاح الجديد حيث كتب: "327 مباراة.. 200 هدف.. 81 تمريرة.. لاعب لا يتكرر كثيرا".