التفاصيل الكاملة لجوائز الأفضل في أفريقيا

وظهر كل من نجوم وأندية المغرب ومصر بشكل مميز، في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يحمل الرقم 30، حيث توج مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بجائزة أفضل مدرب في القارة، فيما حصد النادي الأهلي جائزة أفضل نادي في القارة إلى جانب جائزة أفضل لاعب وافضل هدف.وفيما يلي كواليس الحفل الذي استضافته مدينة مراكز المغربية، بحضور حشد كبير من أهم نجوم القارة الإفريقية القدامى وعدد من رؤساء الاتحاد الإفريقية وضيوف الحفل.فيكتور إوسمين - نادي نابولي الإيطالي ومنتخب نيجيرياأسيسات أوشولا - برشلونة الإسباني ومنتخب نيجيريا- رئيس السنغال ميكي سال- رئيس ساحل العاج الحسن واتاراوليد الركراكي - المدير الفني لمنتخب المغربديزلي أليس - المدير الفني لجنوب إفريقياياسين بونو - حارس مرمى المنتخب المغربي والهلال السعودي الحاليشياماكا ناندوزي - نيجيريامحمود عبد المنعم كهربا - الأهلي المصريمنتخب المغربمنتخب نيجيريا للسيداتلامين كمارا - السنغالنسرين الشاد - لاعبة المنتخب المغربيبيرسي تاو - الأهلي المصريفاطمة تكناوت - الجيش الملكي المغربيالنادي الأهلي المصرينادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي