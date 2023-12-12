Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الزوراء يهزم الرفاع في كأس الاتحاد الآسيوي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نيمار يتصل برئيس سانتوس.. هل يعود إلى ناديه الأول؟

رياضة

2023-12-12 | 01:06
نيمار يتصل برئيس سانتوس.. هل يعود إلى ناديه الأول؟
339 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشف رئيس نادي سانتوس مارسيلو تيكسيرا عن طلب تلقاه من نجم الهلال السعودي نيمار، وذلك بعد هبوط الفريق البرازيلي للدرجة الثانية.

وبدأ نيمار مسيرته في نادي سانتوس قبل الرحيل إلى أوروبا عن طريق برشلونة في 2013، ثم انتقل في 2017 إلى باريس سان جيرمان، قبل ارتداء قميص الهلال الصيف الماضي.

وقال تيكسييرا لقناة سانتا سيسيليا: "تلقيت مكالمة من نيمار وقال لي: أيها الرئيس، لقد سحبت القميص 10 حتى عودة سانتوس للقسم الأول، اسحب 11 حتى أعود".

وفسر تيكسييرا طلب نيمار على احتمال عودة لاعب الهلال السعودي، إلى سانتوس الذي سيلعب في 2024 في القسم الثاني لأول مرة في تاريخه.

وقال: "لقد أسعدني ولدي آمال بأن العودة للقسم الأول ستكون سريعة وكذلك عودة نيمار. سندرس الأمر وسنحتفظ أيضا بالقميص 11 على أمل أن يعود نيمار".

وأعلن تيكسيرا، السبت، أن النادي لن يمنح أي لاعب القميص رقم 10 الذي كان يرتديه أسطورته بيليه.

وصرح: "سنسحب الرقمين 10 و11 الآن. لا يمكن لأحد أن يرتدي 10، سيرتديه فقط نجم جديد حين نصعد للقسم الأول، و11 أيضا انتظارا لعودة نجمنا".

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن القرار النهائي يعود لأعضاء النادي.

وانضم نيمار للهلال بعقد لمدة موسمين، لكنه لم يلبث أن بدأ مشواره مع الفريق حتى أصيب بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة البرازيل وأوروجواي بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وذلك في تشرين الأول الماضي.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
طقس بارد مصحوب بأمطار وثلوج هذه اليومين في العراق
26.21%
11:48 | 2023-12-11
طقس بارد مصحوب بأمطار وثلوج هذه اليومين في العراق
11:48 | 2023-12-11
التربية: تعطيل الدوام يشمل كافة المدارس الحكومية والأهلية
18.25%
04:05 | 2023-12-11
التربية: تعطيل الدوام يشمل كافة المدارس الحكومية والأهلية
04:05 | 2023-12-11
لخريجي الدور الثالث.. فتح باب التقديم إلى الدراسة المسائية بالجامعات
16.44%
10:54 | 2023-12-11
لخريجي الدور الثالث.. فتح باب التقديم إلى الدراسة المسائية بالجامعات
10:54 | 2023-12-11
العراق على موعد مع الأمطار.. تعرف على طقس الأيام الأربعة المقبلة
15.54%
01:54 | 2023-12-11
العراق على موعد مع الأمطار.. تعرف على طقس الأيام الأربعة المقبلة
01:54 | 2023-12-11
حدث فلكي نادر تشهده السماء هذا اليوم.. يحدث لمرة واحدة بالعمر
11.97%
09:34 | 2023-12-11
حدث فلكي نادر تشهده السماء هذا اليوم.. يحدث لمرة واحدة بالعمر
09:34 | 2023-12-11
قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في العراق
11.58%
01:42 | 2023-12-12
قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في العراق
01:42 | 2023-12-12
المزيد
نعم، سوف أشارك
نعم، سوف أشارك
كلا، مقاطع
كلا، مقاطع
لم أقرر بعد
لم أقرر بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

اصحاب البسطات في النهروان يطالبون بايجاد بدائل عيش لهم
Play
اصحاب البسطات في النهروان يطالبون بايجاد بدائل عيش لهم
07:30 | 2023-12-12
الشارع البصري ينقسم بين "متفائل" بالتغيير و"يائس" من احتمالية حدوثه
Play
الشارع البصري ينقسم بين "متفائل" بالتغيير و"يائس" من احتمالية حدوثه
07:00 | 2023-12-12
الديوانية..غياب البرامج وحضور التأثير القبلي في الدعاية الانتخابية
Play
الديوانية..غياب البرامج وحضور التأثير القبلي في الدعاية الانتخابية
06:30 | 2023-12-12
وسط اجواء من المقاطعة.. الناخبون يستعدون للإدلاء بأصواتهم
Play
وسط اجواء من المقاطعة.. الناخبون يستعدون للإدلاء بأصواتهم
06:00 | 2023-12-12
في البصرة.. مئات الموظفين يواصلون الاعتصام (فيديو وصور)
Play
في البصرة.. مئات الموظفين يواصلون الاعتصام (فيديو وصور)
14:15 | 2023-12-11
مظاهر الاحتفاء تغيب عن وجوه اهالي نينوى بسبب العجز الخدمي
Play
مظاهر الاحتفاء تغيب عن وجوه اهالي نينوى بسبب العجز الخدمي
13:30 | 2023-12-11
وفد الاقليم في العاصمة.. الكمارك وقانون المعابر الحدودية على طاولة الحوار
Play
وفد الاقليم في العاصمة.. الكمارك وقانون المعابر الحدودية على طاولة الحوار
13:00 | 2023-12-11
اهالي بيجي يشكون من نقص الخدمات والاهمال
Play
اهالي بيجي يشكون من نقص الخدمات والاهمال
05:30 | 2023-12-11
الدبلوماسية العراقية تواصل الجهود لتحرير القرار العراقي وجعله مستقلا
Play
الدبلوماسية العراقية تواصل الجهود لتحرير القرار العراقي وجعله مستقلا
02:00 | 2023-12-11
يوم النصر.. انتقالة في تاريخ العراق الحديث وواقعة بطولية
Play
يوم النصر.. انتقالة في تاريخ العراق الحديث وواقعة بطولية
13:00 | 2023-12-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.