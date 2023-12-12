كأس الاتحاد الآسيوي.. الزوراء يستضيف الرفاع بملعب البصرة الدولي اليوم

عضو الهيئة الإدارية والمشرف على كرة الزوراء عبد الرحمن رشيد شدد على "أهمية الانتصار وحصد النقاط الثلاث بعيداً عن نتيجة المقابلة الأخرى التي تجمع الكويت الكويتي والعهد اللبناني، بغية الدفاع عن سمعة الكرة العراقية"، مشيراً إلى أن "ضغط مباريات الدوري أثر بشكل كبير في استشفاء اللاعبين وقد تسبب بغياب أربعة لاعبين هم: علي كاظم بسبب الحرمان، والسوري محمد فارس وأحمد عبد الحسين وكاظم رعد بسبب الإصابة عن مواجهة اليوم ما دفع بمدرب الفريق حسام البدري إلى تجهيز البدائل"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أن "إلغاء نتائج أصحاب المركز الأخير في جميع المجموعات أضعف من حظوظ الزوراء على الرغم من تعادل فريقي الكويت والعهد كونه سيفقد الكتيبة البيضاء 6 نقاط و6 أهداف"، مؤكداً أن "الأندية المشاركة في هذه البطولة ليس لها أي ذنب إذا ما انسحب فريق ما من مجموعة أخرى"، داعياً في الوقت نفسه "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى استخدام مبدأ العدالة والحيادية في التعامل مع جميع الفرق".وفي ختام حديثه، أوضح رشيد أن " الخط البياني للمستوى الفني في تصاعد إذ تكللت جهود اللاعبين والطاقم الفني بتحقيق الفوز الكبير على دهوك بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الأخيرة لمنافسات دوري نجوم العراق وهذا يحثُّ اللاعبين على تقديم الأفضل محلياً وآسيوياً".