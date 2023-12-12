بعد الانباء المتداولة.. كشف موقف مصر من خوض مباراة ودية ضد العراق

ويستعد المنتخب المصري، بقيادة مديره الفني، البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في غمار كأس أمم أفريقيا المقررة في كوت ديفوار انطلاقًا من 13 يناير 2024.وأدلى المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، محمد مراد، كشف فيها موقف منتخب بلاده من مواجهة "أسود الرافدين"، قائلًا: "اتحاد الكرة المصري لم يقدّم أي عرض لنظيره العراقي يتضمّن إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين في يناير"، بحسب winwin.وتابع حديثه قائلًا: "منتخب مصر سيواجه أحد المنتخبات الأفريقية خلال شهر يناير؛ تحضيرًا لاستحقاقه المقبل المتمثل بالمشاركة في كأس أمم أفريقيا".ويستعد منتخب مصر لخوض "الكان" أملًا في تحقيق لقبه الثامن خلال تاريخه والأول منذ 2010، وسيخوض منافسات البطولة من المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.أمّا المنتخب الوطني العراقي، الذي يتأهب بدوره للمشاركة في منافسات كأس آسيا التي تستضيفها قطر انطلاقًا من 12 يناير، فقد جاء ضمن منتخبات المجموعة الرابعة التي تضمّ أيضًا منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.