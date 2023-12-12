"بوما" تنهي رعايتها لمنتخب الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني: "بينما وقع منتخبان وطنيان حديثا، بينهما فريق جديد- سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا العام- فإن بعض العقود مع اتحادات وطنية لكرة القدم ستنتهي في 2024، ومنها الاتحاد الإسرائيلي والاتحاد الصربي".وتابع المتحدث أن "الشركة اتخذت هذا القرار عام 2022، كجزء من استراتيجيتها الجديدة "أقل - أكبر - أفضل" والتي تتماشى مع الجداول الزمنية لتصميم وتطوير قمصان الفرق والأندية التي ترعاها "بوما".وكانت دعوات المقاطعة التي يقودها الفلسطينيون قد دعت لمقاطعة شركة الملابس الرياضية بسبب رعايتها للمنتخب الإسرائيلي.ومع ذلك زادت دعوات المقاطعة قوة وامتدت لتشمل المزيد من الشركات والمنتجات عقب الاعتداء العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.