"الرقصة الأخيرة".. هذا موعد المواجهة المرتقبة بين ميسي ورونالدو في السعودية

السومرية نيوز – رياضة



كشف نادي إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن موعد إقامة مباراة ودية أمام النصر السعودي، الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في لقاء أطلق عليه المنظمون لقب "الرقصة الأخيرة" بين النجمين العالميين.



وأكد النادي الأمريكي -في بيان له- أنه سيستعد للموسم الجديد، بخوض مباريات ودية في السعودية ضد النصر وكذلك الهلال، الذي يلعب في صفوفه النجم البرازيلي نيمار جونيور، زميل ميسي السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان، والذي يتعافى حاليًّا من إصابة حادة.



متى موعد مباراة الرقصة الأخيرة بين ميسي ورونالدو؟

تحت اسم كأس موسم الرياض، أكد نادي إنتر ميامي أنه سيواجه الهلال أولًا يوم 29 يناير/ كانون الثاني، على ملعب المملكة العربية السعودية أرينا بالرياض.



وأشار النادي الأمريكي، إلى أنه سيعود إلى العب في نفس الملعب، في الأول من فبراير/ شباط المقبل، أمام النصر، حيث سيلتقي ميسي ورونالدو مجددًا وجهًا لوجه، وهما أهم لاعبي كرة القدم في جيلهما، والمتوجان معًا بـ13 كرة ذهبية (8 لميسي و5 لكريستيانو).



وأكد المدير الرياضي لإنتر، كريس هيندرسون: "ستوفر هذه النوعية من المباريات اختبارات مثيرة لفريقنا، الأمر الذي سيفيدنا مع اقتراب موسم جديد. نحن سعداء باللعب أمام فرق بجودة الهلال والنصر".