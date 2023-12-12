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"الرقصة الأخيرة".. هذا موعد المواجهة المرتقبة بين ميسي ورونالدو في السعودية

رياضة

2023-12-12 | 06:49
&quot;الرقصة الأخيرة&quot;.. هذا موعد المواجهة المرتقبة بين ميسي ورونالدو في السعودية
824 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشف نادي إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن موعد إقامة مباراة ودية أمام النصر السعودي، الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في لقاء أطلق عليه المنظمون لقب "الرقصة الأخيرة" بين النجمين العالميين.

وأكد النادي الأمريكي -في بيان له- أنه سيستعد للموسم الجديد، بخوض مباريات ودية في السعودية ضد النصر وكذلك الهلال، الذي يلعب في صفوفه النجم البرازيلي نيمار جونيور، زميل ميسي السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان، والذي يتعافى حاليًّا من إصابة حادة.

متى موعد مباراة الرقصة الأخيرة بين ميسي ورونالدو؟
تحت اسم كأس موسم الرياض، أكد نادي إنتر ميامي أنه سيواجه الهلال أولًا يوم 29 يناير/ كانون الثاني، على ملعب المملكة العربية السعودية أرينا بالرياض.

وأشار النادي الأمريكي، إلى أنه سيعود إلى العب في نفس الملعب، في الأول من فبراير/ شباط المقبل، أمام النصر، حيث سيلتقي ميسي ورونالدو مجددًا وجهًا لوجه، وهما أهم لاعبي كرة القدم في جيلهما، والمتوجان معًا بـ13 كرة ذهبية (8 لميسي و5 لكريستيانو).

وأكد المدير الرياضي لإنتر، كريس هيندرسون: "ستوفر هذه النوعية من المباريات اختبارات مثيرة لفريقنا، الأمر الذي سيفيدنا مع اقتراب موسم جديد. نحن سعداء باللعب أمام فرق بجودة الهلال والنصر".


وشارك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بيانًا لمنظمي موسم الرياض، جاء فيه أن إنتر ميامي سيواجه النصر في لقاء أطلق عليه "The Last Dance" الرقصة الأخيرة، حيث سيتواجه ميسي (36 عامًا)، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، مع رونالدو (38 عامًا)، المتوّج خمس مرات بالكرة الذهبية "وجهاً لوجه على الأرض مرّة أخرى، بعد آخر لقاء جمع بينهما في كأس موسم الرياض الماضي".

*تاريخ مواجهات ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عبر التاريخ
خلال مسيرتهما الاحترافية، التقى ميسي ورونالدو وجهًا لوجه 37 مرة، بينها 30 مرة في "الكلاسيكو" الإسباني، عندما كان الأرجنتيني يدافع عن ألوان برشلونة، والبرتغالي عن ألوان ريال مدريد. وحسب إحصائيين في كرة القدم، فاز ميسي 17 مرة، ورونالدو 11 مرة، مع 9 تعادلات.

وتختتم فعاليات البطولة في 8 فبراير بديربي الرياض بين الهلال والنصر، حيث سيتوّج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.

وكان المشرفون على النسخة الرابعة من موسم الرياض أعلنوا أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن التوصل الى اتفاق مع إنتر ميامي لخوض الدورة الثلاثية، قبل أن ينفي النادي الأميركي الخبر بعد ساعات.

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