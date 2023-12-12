لكم الحكم بعد المباراة.. القبض على رئيس نادي في تركيا

وجاء ذلك بعدما قام كوكا بالاعتداء على أحد كبار الحكام في الملعب، عقب مباراة بالدوري المحلي مساء أمس الإثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي" أن كوكا من بين المشتبه بهم الثلاثة المتهمين بإصابة الحكم خليل أوموت ميلير، الذي أدار مباراة أنقرة جوجو ضد ضيفه تشايكور ريزا سبور، التي انتهت بالتعادل (1-1)، في المرحلة الـ15 بالدوري التركي.وفي البداية، تم إلقاء القبض على 6 أشخاص، بحسب "تي آر تي".وطلب ممثلو الادعاء في أنقرة إطلاق سراح الثلاثة المشتبه بهم المتبقين بكفالة كجزء من التحقيقات المستمرة، حسبما كتب وزير العدل يلماظ تونش على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي.وتسببت لكمة رئيس النادي في إسقاط الحكم على أرض الملعب، ما أثار مشاهد فوضوية عقب انضمام اللاعبين والمسؤولين للمشاجرة أو لمحاولة التدخل من أجل فض الاشتباك.كان ميلير طرد لاعبا من كل فريق خلال اللقاء، الذي شهد تقدم أنقرة جوجو (1-0)، قبل أن يدرك ريزا سبور التعادل في الدقيقة (90+7).ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إدانته للهجوم، وسرعان ما قرر الاتحاد التركي لكرة القدم تعليق المنافسات المحلية.وفي بيان له، ألقى اتحاد الكرة التركي باللوم على هذا "الهجوم الدنيء" للثقافة السامة المستمرة منذ سنوات تجاه الحكام، و"التي عززها العديد من اللاعبين ومسؤولي الأندية".وذكر البيان، أن "التصريحات غير المسؤولة لرؤساء الأندية والمديرين الفنيين والمدربين والمعلقين التلفزيونيين التي استهدفت الحكام مهدت الطريق لهذا الهجوم الدنيء اليوم".وأضاف الاتحاد في بيانه "بالتنسيق مع دولتنا، بدأ تنفيذ جميع الإجراءات الجنائية اللازمة ضد المسؤولين والمحرضين على هذا الهجوم اللاإنساني. سيتم معاقبة النادي المسؤول ورئيسه ومديريه وجميع المجرمين الذين هاجموا ميلير بأشد العقوبات".وتابع "بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم، تم تأجيل المنافسات في جميع الدوريات لأجل غير مسمى".أما السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فأدان الحادث أيضا، حيث قال على خاصية "ستوري" بحسابه في تطبيق "إنستجرام" "لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف في كرة القدم، سواء داخل الملعب وخارجه".وأكد إنفانتينو أن الأحداث التي وقعت في أنقرة "غير مقبولة على الإطلاق، وليس لها مكان في رياضتنا أو مجتمعنا".وتابع "بدون حكام المباراة لن تكون هناك كرة قدم. ينبغي أن يكون الحكام واللاعبون والمشجعون والعاملون في أمان للاستمتاع بالمباريات. أطالب السلطات المعنية بضمان تنفيذ هذا الأمر واحترامه بشكل صارم على جميع المستويات".