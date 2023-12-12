قرعة كأس ملك إسبانيا.. مواجهات سهلة لبرشلونة وريال مدريد

وسيلتقي برشلونة فريق بارباسترو، الذي يلعب في الدرجة الثانية، على ملعبه يوم الأحد 7 كانون الثاني.وسيتعين على برشلونة السفر عقب مباراة الكأس مباشرة إلى الرياض لخوض نصف نهائي السوبر الإسباني أمام أوساسونا.وعلى الجانب الآخر، وضعت القرعة ريال مدريد مع فريق أراندينا في دور 32 من كأس الملك.وستقام المباراة يوم 6 أو 7 كانون الثاني على ملعب إل مونتيسيلو البلدي بمجمع خوان كارلوس هيجويرو الرياضي.وجاءت قرعة كأس ملك إسبانيا كاملة، كالآتي:بارباسترو - برشلونة.أراندينا - ريال مدريد.سي دي كاستيلون - أوساسونا.لوجو - أتليتكو مدريد.مالاجا - ريال سوسيداد.سالامانكا - فياريال.إلتشي - جيرونا.يرجوس - ريال مايوركا.تينيريفي - لاس بالماس.إسبانيول - خيتافي.راسينج كلوب فيرول - إشبيلية.هويسكا - رايو فايكانو.سي دي أموريبيتا - سيلتا فيجو.كارتاخينا - فالنسيا.إيبار - أتلتيك بلباو.ديبورتيفو ألافيس - ريال بيتيس.